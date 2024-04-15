中評關注：民進黨地方黨部選舉掀26前哨戰

蘇巧慧與林右昌日前一起出席財團法人新北市樹林濟安宮。（取自蘇巧慧臉書） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）民進黨地方黨部主委改選今天開始登記，由於主委掌握地方實力，不少有意在2026參選地方首長的政治人物，或派系都紛紛表態。目前較明朗化就是新北市黨部主委由前“行政院長”蘇貞昌女兒、“立委”蘇巧慧與“正國會”前“立委”余天都表態競逐。這也代表蘇巧慧與“正國會”林右昌很可能是對手，派系為“卡位”初選最佳位置，黨部主委選舉連動派系競爭浮上檯面。



13日六地方鄉鎮市長、議員補選投票，國民黨贏得5席，民進黨僅贏雲林麥寮鄉長，選民對綠營投下不信任票 。對於身兼黨主席的賴清德來說毫無蜜月期，挑戰不小。他首先要面對黨內黨職改選，各派系競爭，提前為2026黨內初選鳴槍起跑。



民進黨黨職選舉將於15日起領表登記並於5月26日舉行選舉，余天昨天透過臉書發文表示，決定參選民進黨新北市黨部主委；“立委”蘇巧慧也表明將於今天前往黨部領表登記參選。兩人表態參選已經可觀察到，蘇巧慧對於新北市長已初步表態，而“正國會”則是“內政部長”林右昌有意參選。之前傳出林右昌可能擔任民進黨秘書長，外界認為一部分原因，就是要把林右昌鎖進黨中央，有利蘇巧慧競逐新北市長。



這個情形其實有點類似，前“立委”羅致政之前爆發錄音黨，其中羅致政與蘇貞昌2019年接任“閣揆”時的一段對錄音對路，就提到蘇有意邀請羅致政擔任“行政院”發言人，其實就是有意把羅鎖進“政院”，若2022新北市長選舉佈局，將會有利蘇巧慧角逐。不過，後來2022年侯友宜聲勢頗旺，連任氣勢很強，當時由蔡英文力勸現任“總統府”秘書長林佳龍出戰，也一如預期並未當選。



除了新北市黨部主委選舉，已預見民進黨內2026初選的激烈競爭。尤其台南市長與高雄市長選舉，是民進黨優勢區域，黨部主委也引起關注。



台南市是賴清德過去本命區，台南市長黃偉哲在2026任期屆滿，目前黨內有意參選市長者，包括賴清德子弟兵、“立委”林俊憲、“正國會”“立委”陳亭妃、湧言會“立委”王定宇等人，因此，也傳出各派系都有意登記參選台南市黨部主委。現在就看賴清德要不要出手化解台南市黨部主委選舉競爭激烈狀況，或是其他派系要不要賣面子給賴，派出派系色彩不明顯的人參選，後續有待賴清德出手協調。



高雄市長選舉也是民進黨優勢區，目前有新系“立委”許智傑、賴瑞隆以及“正國會”“立委”林岱樺有意參選。現任高雄是黨部主委許智善是許智傑胞弟，也已經表態不參選，希望現任高雄市長陳其邁協調。但陳其邁屬英系，在蔡英文卸任之後，英系勢力漸消退，陳其邁該如何尋求自己未來定位與政治前途，過去陳其邁也曾親近陳水扁，之後蔡英文上任後才偏向英系，未來是否與賴清德尋求合作？這都會牽涉到未來高雄市長佈局，陳其邁挺哪位黨部主委以及初選挺誰。