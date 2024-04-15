中評關注：馬辦批國民黨中央 看這兩點

馬英九與蕭旭岑（右1）。（中評社 資料照） 中評社台北4月15日電（記者 楊騰凱）馬英九基金會執行長蕭旭岑13日公開表示，“中國國民黨對於馬英九這次訪陸並不是很支持，質疑黨中央有權力考量，或已被民進黨打怕。”蕭身為馬核心幕僚，此等翻桌言論不可能沒有馬的授權，等於是馬在敲打以國民黨主席朱立倫為首的領導班子，用意值得探究。



總體而言，在結束訪問大陸行程後，馬英九陣營大動作瞄準國民黨中央，第一層用意確實是抒發不滿，第二層用意則是要確認國民黨對於兩岸關係的立場與態度。



蕭旭岑13日公開表示，馬英九此次訪陸，“國民黨不是全力支持此事”，他也不明白，為何國民黨不全力支持，是有其他權力的考量？還是這幾年被民進黨打怕了？蕭旭岑分析，蔡英文成功讓國民黨掉入陷阱，怕承認自己是中國，怕被認為“不愛台灣”。



這番話雖然不是馬英九親自上場發言，但蕭旭岑身為追隨馬多年的核心幕僚，加上這些話講的實在非常重，會直接衝擊馬英九與國民黨中央的關係，也就是說，蕭旭岑的發言內容不可能沒有馬的默許，就有如馬英九親自在敲打以朱立倫為首的國民黨中央，而馬會這麼做，很可能有兩點用意。



首先，在馬英九訪陸期間，國民黨副主席夏立言“正巧”也要訪美，讓兩人形成強碰，尤其夏立言還出席美方智庫的美日台三方兵推，這樣的兵推不可能不衝著中國大陸而來。在外人眼裡看來，國民黨非得在馬訪陸期間派出高層赴美，這麼做就是在平衡馬英九訪陸效應，國民黨非拉著美國不可。



然而國民黨中央這樣的動作，“絆馬腳”的言外之意實在太過明顯，加上又出席兵推這類敏感性活動，這對於人在大陸促進和平的馬來說，實在太過針對，因此馬透過蕭旭岑開炮，第一個用意確實是在抒發不滿，認為國民黨不應該扯後腿、絆馬腳。

