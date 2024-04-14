不挺馬訪陸？國民黨：認同並支持馬赴陸交流

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨文傳會14日發布新聞稿表示，對馬英九歷次出訪，國民黨皆予以祝福與肯定，國民黨一向走“親美、友日、和陸”的路線，並主張在符合“中華民國”憲政體制的九二共識之基礎上，與對岸維繫互動。



馬英九基金會執行長蕭旭岑13日公開表示，中國國民黨對於馬英九這次訪陸並不是很支持。國民黨14日透過新聞稿予以回應。



國民黨表示，有關馬英九日前率青年學生訪陸，國民黨樂見任何有助於兩岸良性的交流與互動，對於馬英九歷次出訪，國民黨皆予以祝福與肯定，更認同馬英九以民間交流的模式，為兩岸累積善意。



國民黨強調，馬英九赴陸參訪前，國民黨副主席夏立言在中常會公開表示支持，國民黨主席朱立倫在馬習會前的中常會，也給予馬習會祝福。同時，國民黨大陸事務部也正式發出新聞稿表達樂見馬習二會的談話。更於馬英九返台時，由國民黨秘書長黃健庭偕同黨籍“立法委員”前往接機，皆展現國民黨對於馬英九赴陸交流的認同與支持。



國民黨表示，一向秉持黨綱、黨章的原則，走“親美、友日、和陸”的路線，並主張在符合“中華民國”憲政體制的九二共識之基礎上，與對岸維繫互動、增進互信。



國民黨堅信，兩岸的和平交流，更需要對話與溝通，透過民間的往來互動，累積彼此善意，達成維護區域穩定和平的目的，始為兩岸人民之福。