伊朗與以色列開啟循環報復模式的可能後果

伊朗報復性打擊以色列（圖源：新華社） 中評社北京4月15日電／據大公報報導，北京時間4月14日凌晨4時許，伊朗向以色列領土發射了300多個無人機及巡航導彈，美國和以色列的空防系統進行了大規模攔截，雙方的空防大戰及此起彼伏的警報聲讓以色列民眾度過了不眠之夜。



伊朗的這次報復已被渲染多日，美國和以色列方面也做足了準備。當晚美國在中東的軍事基地安然無恙，讓美國大鬆一口氣。以色列軍方稱，這次突襲只造成一名女孩受傷，以色列一個空軍基地遭到輕微破壞。當日美國總統拜登在與以色列總理內塔尼亞胡通話時表示，伊朗方面的突襲沒有擊中什麼有價值的目標，“這是以色列方面的勝利”，以此安慰內塔尼亞胡息事寧人。



但這顯然不是以色列所需要的“勝利”，在與拜登通話之前，以色列安全內閣已授權戰時內閣就如何回應伊朗空襲全權作出決定，由內塔尼亞胡、國防部長加蘭特及反對黨領袖甘茨組成的三人戰時內閣已召開相關會議，就如何反擊伊朗作了初步研究。內塔尼亞胡此前表示：“無論誰傷害我們，我們都會傷害他們。”基於此，中東戰局會否升級成為世界之問。



中東地區的一大悲劇就在於樹欲靜而風不止。以色列作為中東一霸，自去年10月以來在打擊加沙哈馬斯方面取得一系列戰果之後就變得更加肆無忌憚。4月1日，以向伊朗駐敘利亞大使館發動了襲擊，炸死了伊朗革命衛隊下屬的精銳部隊──聖城旅的扎赫姆將軍，成為伊朗國家血仇，伊朗最高領導人哈梅內伊親自出席葬禮並罕見落淚，他表示，“一定會懲罰以色列。”



伊朗這次報復的靴子剛剛落地，球又迅速踢給以色列一方。接下來以方將用什麼形式報復，會否對伊朗核設施發動定點打擊，是中東戰火會否擴大化的重要觀察指標。眼下內塔尼亞胡正在為自己的政治生存而戰。在過去的幾周內，數十萬民眾上街遊行，要求其下台。內塔尼亞胡非常清楚，如果停止戰爭，他將面臨嚴重的貪腐指控，或不得不接受審判，所以延續戰爭也是延續他的政治生命。從這個意義上說，對伊朗進行再報復，符合內氏的內在政治邏輯，甚至把美國拖下水也在所不惜。



從美國角度看，巴以衝突已經讓烏克蘭戰爭失焦，而與伊朗衝突擴大化更不符合其利益。一方面，拜登政府不願意得罪強大的猶太人團體，在挺以方面表示得十分堅定，另一方面也不斷地勸導內塔尼亞胡保持克制，在加沙清剿問題上適可而止，但是內塔尼亞胡出於自己的政治考量，不想對美國言聽計從，導致內塔尼亞胡和拜登之間的矛盾公開化。

