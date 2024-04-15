日本一系列危險動作意欲何為

（圖源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京4月15日電／據中央廣電總台國際在線報導，最大規模升級《美日安保條約》、聯合美澳菲在南海舉行軍演、謀求加入“奧庫斯”……近期，日本危險動作頻頻，各界反對聲一浪高過一浪。日本一些有識之士指出，日本政府正試圖借助軍事同盟擴張軍力，走上一條“邁向戰爭的危險道路”，地區國家必須高度警惕。



在日本一系列動作中，爭議最大的是大幅強化美日軍事同盟。1945年二戰戰敗後，日本政府曾先後與美國政府簽署兩份安保條約。分別是1951年的舊版安保條約、1960年的新版安保條約。這兩份條約確立了美日同盟關係，是冷戰時期的產物。



新版《美日安保條約》規定，美國有義務在日本遭受攻擊時協助防衛，美軍可使用駐日軍事基地；但在美國遭受攻擊時，日本不承擔防衛義務。近年來，美國推行所謂“印太戰略”，將日本作為重要棋子和推手。而日本國內一些右翼勢力試圖擺脫和平憲法束縛、謀求國家正常化和軍事大國化，也想借助美國的力量。雙方各取所需，一拍即合。



去年，日本政府賦予自衛隊新的職能，由“專守防衛”轉變為“擁有攻擊能力”。這次在華盛頓舉行的美日首腦峰會，對《美日安保條約》進行“60多年來最大規模升級”，其中提到重組駐日美軍司令部、加大軍事協作，就是為了轉變自衛隊職能，將自衛隊打造成“日本攻擊隊”，加強美日軍事一體化。



不僅如此，雙方還宣布將同盟關係從“盟友”升級為以“聯合防務合作”為重點的“全球夥伴”，擴大合作範圍，包括聯合研發防衛裝備、人工智能和量子計算等尖端技術。同時，聯合聲明提及東海、南海和台灣問題，聲稱強化所謂多邊合作、加強與北約的聯繫等 。有分析認為，這些新動作表明，日本正進一步遠離和平憲法，從多個方面配合美國的全球戰略、拉攏構建“小圈子”，針對中國的意圖更加明顯。



對於日本來說，這不是單個動作。一段時間以來，為推動戰後體制轉型、提升地區和國際影響力，日本政府採取了一系列密集的軍事安保動作，包括提出修改《防衛裝備轉移三原則》，允許殺傷性武器出口；加強軍事改革，計劃到2027年度將防衛預算提升至國民生產總值的2%，積極向北約國家靠攏。

