中國武術的海外傳播立體化、全方位的格局

咏春少年展武術魅力（圖源：新華社） 中評社北京4月15日電／據中國僑網報導，“當前中國武術的海外傳播已形成立體化、全方位的格局，武術已成為在國際上極具標識性的中華文化符號。”近日，首都體育學院教授孟濤接受中國僑網記者採訪時如是說。



武術技藝源於人類生存與戰爭之需，在其萌芽和發展的早期，主要是作為一種防身自衛的技擊術。孟濤說，中國武術植根於中華農耕文明，深受傳統哲學、醫學、易學、兵學等影響，逐步發展成為具有中國特色的文化樣態，也就是今天我們看到的以拳種為基本單位、依托於民間習武群落進行代際傳承的中華民族傳統體育活動。



談及中國武術的內容體系，孟濤說，被國家認定為“源流有序、拳理明晰、風格獨特、自成體系”的拳種有129種，其分類方式各有不同，既有內家外家之別，也有“南拳北腿”“東槍西棍”之說，還有根據地域及名山大川而命名的“燕趙武術”“武當武術”“峨眉武術”等。



“中國武術的價值功能多元，攻防技擊性是其區別於其他傳統體育項目的主要特徵。”孟濤說，此外，武術還有教育教化、競技觀賞、強身健體、文化交流等功能，都是在中華優秀傳統文化長期浸染下形成的。



孟濤指出，整體而言，當前中國武術的海外傳播已形成立體化、全方位的格局。目前國際武術聯合會擁有158個會員國家，武術被列為2026年達喀爾青奧會正式比賽項目，太極拳也被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄，海外民眾對武術的認知度和認可度在不斷提升。



談及中國武術的海外傳播仍有待解決的問題，孟濤說，相較於跆拳道、空手道等同屬東方武技的傳統體育項目，中國武術仍存在地區發展不平衡的情況仍，東南亞國家對武術的認知度和認可度總體上高於歐美國家；競技武術獲得很好的傳播與推廣，相比之下蘊含深厚文化底蘊和獨特技法的傳統武術則顯得有些落寞；武術海外傳播仍缺少“在地化”傳播人才，也導致了難以持久和深度傳播等問題。



（來源：中國僑網）