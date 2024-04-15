中東局勢升級　美股步入大調整

踏入第二季度，美股以至環球股市出現高位震蕩，中東緊張局勢升級，更成為美股步入大調整的催化劑。（大公報） 中評社香港4月15日電／伊朗對以色列進行反擊，中東緊張局勢加劇，環球經濟及金融市場翻起新波濤，資金紛紛避險出逃，估值高昂叠加通脹升溫、短期減息無望的美國股市首當其衝，近周約170億美元資金從美國股票基金流走，今年來道指升幅顯著收窄至不足1%，隨時轉升為跌，看來美股真的狼來了。



大公報報導，踏入第二季度，美股以至環球股市出現高位震蕩，主要是頻現利淡消息，先是美國聯儲局委員頻頻發放利率鷹派的言論，繼而最新的通脹數據比市場預期為高，市場憂心年內不但不會減息，甚至有加息的可能，還有地緣政治風險驟增，伊朗就駐敘利亞大使館受襲對以色列進行報復反擊，巴以衝突隨時演變成為中東大戰，加劇世界經濟及金融不穩定性，國際貨幣基金組織（IMF）有可能下調今年全球經濟增長預測，股市等風險資產成為沽售對象。



美爆金融危機風險加大



伊朗反擊以色列，中東戰局急速擴大，對美國以至世界經濟與金融影響不能低估，尤其是可能刺激原油能源價格進一步急升，令人想起上世紀七十年代中東戰爭引發石油危機，導致全球通脹惡化、經濟衰退。此外，美英又對俄羅斯金屬交易實施限制，禁止倫敦金屬交易所及芝加哥商業交易所接受俄羅斯生產的金屬如銅、鎳和鋁，可能加劇金屬價格波動性。其實，當前美國在中東衝突加劇的環境之下更難抑遏通脹，高利率持續更長時間，經濟衰退恐怕無可避免，隨著信貸壞賬增加，美國爆發金融危機的風險比前大得多，全球經濟面對更大挑戰。



資金避險 美股基金走資千三億



與此同時，中東緊張局勢令環球金融市場掀起新震蕩，投資氣氛受到影響，避險情緒急速升溫，風險資產價格下行風險很大。在周日仍然有交易的比特幣，價格一度急瀉7000美元至60000美元附近，大跌約10%，可知道市場對伊朗反擊以色列有很大反應，憂心爆發中東大規模戰爭，震散全球股市。其實，近周醒目資金大舉出逃，有機構統計達190億美元資金從環球股票基金流出，金額為今年來第二多，當中主要來自美國股票基金，淨流出資金達170億美元，折合逾1300億港元，可知道美股基金承受贖回壓力頗大。

