保監局：港建亞洲保險相連證券中心

世界銀行副行長兼司庫Jorge Familiar（左）及保監局行政總監張雲正（右）。（大公報） 中評社香港4月15日電／面對氣候變化風險，香港近年致力發展保險相連證券（ILS）。保監局行政總監張雲正表示，亞洲ILS市場潛力巨大，發行量僅占全球ILS市場的2%，保監局繼續積極物色潛在的保險相連證券發行方，讓香港發展成為亞洲保險相連證券的發行中心，以及環球風險管理中心。剛於去年在港發行巨災債的世界銀行，其副行長兼司庫Jorge Familiar表示，與保監局合作理想，未來繼續加強合作。



建立生態系統 吸引更多投資者



大公報報導，特區政府2022年發布《香港保險業的發展策略藍圖》，提到致力推動更多不同種類的ILS在港發行。2021年至今，香港已有四筆巨災債券（ILS的一種）發行，發行額達44億元，發起人包括保險公司、再保險公司和大型國際組織，承保範圍涵蓋中國內地、日本和智利的台風損失和地震風險。



張雲正表示，去年天災造成全球逾2500億美元經濟損失，當中僅38%受到保險保障，保障缺口達62%；亞太區及非洲的保障缺口更明顯，在去年約640億美元的相關經濟損失當中，衹有12.5%獲保險保障；最嚴重的是內地，缺口高達95%。他指出，現時ILS發行量中，僅2%來自亞洲，反映亞洲ILS的發展潛力巨大，香港資本市場的深度和流動性均強大，可以填補亞洲ILS市場的空白。



外界認為香港主要以內地為中心，服務內地為主。張雲正強調，香港具“一國兩制”優勢，會繼續在國際舞台上扮演關鍵角色，香港將努力發展亞洲ILS市場，並考慮在周邊地區尋找更多機會，如大灣區，不只是關注內地，還關注整個世界。他續稱，會繼續在港建立ILS的生態系統，吸引更多投資者及發行者參與其中。



Jorge Familiar表示，世界銀行的首要任務是解決全球對巨災保護的差距，特別是在中國和亞洲地區。他透露，世銀的中期目標是將未償還的ILS金額，從目前的10億美元增加到50億美元。他強調，在追求發展和消除貧困的過程中，災害風險管理是重要一環，因自然災害可能在短時間內摧毀多年的建設成果，對受影響國家造成巨大損失。



他說，世銀相信通過發行ILS，可保障受自然災害影響的國家之餘，也能為金融市場帶來利益，ILS為投資者提供回報，且不受利率和資本市場波動影響，為投資組合提供多元化，達到雙贏作用。