海外華文媒體四川採訪行在成都啟動

四川成都：花田踏春（圖源：新華社） 中評社北京4月15日電／據人民日報海外版報導，第31屆世界大學生夏季運動會成功舉辦、三星堆博物館新館落成、首屆金熊貓獎評選、世界科幻大會首次走進中國……這些激動人心的故事都發生在巴蜀之地。



日前，由中國僑聯指導，四川省僑聯主辦的“追夢中華·75載築華章”2024海外華文媒體四川採訪行在成都啟動。7天時間裡，來自11個國家和地區的14家海外華文媒體代表走進四川成都、德陽、樂山等地，見證新時代治蜀興川新圖景，講好巴蜀故事。



弦歌不輟涵養文化自信



五千年古蜀文明源遠流長。三星堆遺址是迄今為止西南地區發現的範圍最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古蜀文化遺址。以三星堆為代表的“古蜀文明”是四川文旅的名片之一。



來到三星堆博物館新館，展廳裡，一件件青銅器、金器、陶器訴說著三星堆的考古故事。採訪團一行領略“沉睡數千年，一醒驚天下”的古蜀文明，感悟青銅神樹、青銅大立人、金杖等珍貴文物承載的藝術魅力。“我們的先人確實是太偉大了。”採訪團被古蜀文明深深震撼。



一門三詞客，家風永流傳。採訪團一路南下，來到了北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人的故居——三蘇祠。



“近年來，三蘇祠遊客量激增。三蘇文化傳承千年，與三蘇有關的文創產品，也備受遊客青睞”。三蘇祠博物館副館長黃建說。



非洲時報副總編輯孫想錄表示：“作為海外華文媒體人，我一直在探索如何深入發掘中華歷史文化內涵，並通過多種渠道進行傳播，讓外國友人對中華文化產生興趣，增強中華文化在海外民眾中的親和力和影響力。”

