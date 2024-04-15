以全面深化改革推動新質生產力發展

全面深化改革十年間·文化傳承新活力（圖源：新華社） 中評社北京4月15日電／據人民日報報導，習近平總書記在主持中共中央政治局第十一次集體學習時指出：“生產關係必須與生產力發展要求相適應。發展新質生產力，必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係。”



構建新型生產關係是發展新質生產力的必然要求。馬克思主義政治經濟學認為，生產力決定生產關係，生產關係對生產力具有反作用。當生產力發展到一定階段、與現有生產關係發生矛盾時，變革生產關係成為必然。發展新質生產力，勞動者、勞動資料、勞動對象等基本要素都會出現革命性的變革，對現有生產關係提出新的要求。比如，在勞動者、勞動資料、勞動對象的優化組合方面，要求有新的用工形式、人才激勵機制和企業管理方式；在數據等新型生產要素的生產、運用和保護方面，需要有新的產權制度設計等。為此，必須對現有生產關係進行調整和改革，使之與新質生產力的發展相適應。



通過深化改革完善生產關係，也是我國改革開放偉大實踐的寶貴經驗。在過去40多年的改革開放歷程中，我們不斷創造性地突破體制機制藩籬、調整完善生產關係，生產力得到極大解放和發展。培育和發展新質生產力，同樣需要創造性地運用這一寶貴經驗。



加快形成新質生產力，既是發展命題，也是改革命題。當前，我國經濟體制、科技體制仍存在一些短板，難以適應新質生產力發展的要求。比如，新興產業市場准入難、相關政策落實不到位，科技管理機制不健全、科技評價標準不夠科學等。要通過全面深化改革，構建與新質生產力發展相適應的新型生產關係，讓各類先進優質生產要素向發展新質生產力順暢流動、高效配置。



構建與新質生產力發展相適應的新型生產關係，需要深化經濟體制改革。要進一步完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，推動有效市場和有為政府更好結合，更好激發市場活力。



構建與新質生產力發展相適應的新型生產關係，還需要深化科技體制改革。要進一步完善重大科技項目立項和組織管理方式，健全鼓勵支持基礎研究、原始創新的體制機制，探索建立重大科技基礎設施建設運營多元投入機制，營造良好的創新環境。同時，要強化企業科技創新主體地位，推動創新資源向優質企業集聚，培育更多具有自主知識產權和核心競爭力的創新型企業。

