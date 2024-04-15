提升上市公司投資價值

韓正出席“投資中國”首場標誌性活動並致辭（圖源：新華社） 中評社北京4月15日電／據證券日報報導，新“國九條”明確提出，要推動上市公司提升投資價值。上市公司和投資者是資本市場最核心的組成部分，公司投資價值的提升將帶來市場投資理念的變化，吸引更多的長期投資者，給資本市場帶來質的突破。



投資價值提升的前提是上市公司質量的提高。2004年和2014年的兩個“國九條”，都有較大篇幅提到了要提高上市公司質量。



今年年初，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議時指出，要明確問題導向，抓緊組織到上市公司上門走訪，推動優化公司結構、規範公司治理，培育優質頭部上市企業，不斷提升上市公司投資價值。目前各地都在積極落實國務院會議精神，為優質企業發展創造良好環境。



證監會主席吳清在今年全國兩會上也表示，上市公司是市場之基，必須聚焦提高上市公司質量，讓企業更好發揮主體作用，提升投資價值。



新“國九條”加大了對上市公司的監管力度，提出“嚴把發行上市准入關”“加大退市監管力度”“鼓勵上市公司聚焦主業，綜合運用併購重組、股權激勵等方式提高質量”。



筆者認為，上市公司在聚焦主業中可積極提升科技含量，擁抱當今最前沿的科技成果，提高分紅力度，增強對投資者的回報。同時要加大公司合規治理，尊重投資者，以真誠、專業的態度認真做好投資者關係管理，積極回應投資者的聲音，踏踏實實把企業做強做優。



推動上市公司提升投資價值，有利於穩定市場預期，吸引長期資金進入。



上市公司是資本市場的投資主體，衹有其具有穩定和持續的投資價值，才會獲得市場資金的青睞，投資者才會願意投資並長期持有。巴菲特之所以堅持價值投資理念並取得了較好的收益，也是因為其選擇了成長性的股票。巴菲特持有可口可樂超過35年的時間，實現了超過300億美元的利潤。如果A股有一批這樣有投資價值的公司，何愁資金不來？

