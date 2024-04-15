修《反滲透法》？民眾黨黃國昌點出問題所在

民眾黨黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月15日電（記者 鄭羿菲）“習馬二會”後，馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲，《反滲透法》已成兩岸交流障礙，藍白應合作修正。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌15日受訪時未表達認同或反對，但他批評，今天最大的問題是選擇性執法，甚至將法律當成政治宣傳來用，這是台灣民主面臨的非常大的威脅。



中共中央總書記習近平10日下午4點在人民大會堂東大廳與馬英九會面，這是繼2015年新加坡習馬會之後的第二次會面。蕭旭岑返台後，除認為中國國民黨未全力支持馬英九外，也主張《反滲透法》已成為兩岸交流障礙，並在基層造成寒蟬效應，呼籲藍白應合作修正《反滲透法》。



台灣民眾黨15日上午召開“跳票民進黨 改革別再擋”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、林憶君、張啟楷、林國成、麥玉珍



黃國昌會後接受媒體訪問分成2個層次來談，他表示，有任何境外敵對勢力威脅台灣民主，這本來就是在我們的法制上，一定要去警覺，且要去提高自我民主防衛力，這是我們“國家”的法律制度所應該進行的事情。



黃國昌說，但最大的問題是什麼？若今天出現選擇性執法，甚至把法律當成政治宣傳來用，這才是我們現在所面臨對台灣民主非常大的威脅。