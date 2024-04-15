習近平和台灣學生談什麼？蕭旭岑透露重點

習近平和馬英九親切握手。（中評社 資料照） 中評社台北4月15日電／中共中央總書記習近平日前與馬英九見面，同行的馬英九基金會執行長蕭旭岑曝光習近平和台灣學生互動時的狀況，表示習當天和學生們講了很多對中華文化、民族的想法，且大多是脫稿講，非常輕鬆、自然。



根據《中時新聞網》報導，蕭旭岑14日在網路節目《下班瀚你聊》中透露，外界可能只注意馬習二會等政治面，但其實這是中共史上第一次有最高領導人見台灣學生，面對面談話且回應台灣學生。蕭說，習近平當天與台灣學生的互動時間很多，比預期多了超過20分鐘。他指出，當時習備有講稿，但大多是脫稿講，而且講得很自然，先前有訪團學生受訪透露，習像一個長者，和他們講話時很慈祥，“就是這樣”。



蕭旭岑提到，當天的習近平非常輕鬆、自然，和學生們講了很多對中華文化、民族的想法，以及對國家發展的感受，他們聽得很專注，並回饋了很多，如對大陸風光、祭黃帝陵的感受等。



蕭旭岑也認為，習近平接待馬英九一行人的高規格不是針對馬一個人，而是對台灣釋出善意，習希望兩岸問題可以和平解決，不要發生戰爭。節目主持人黃暐瀚問，對哪一個學生的提問印象最深刻？蕭旭岑說，是港珠澳大橋相關問題，他指出，學生們對該橋的工程感到好奇，不過，習近平並沒有透露相關細節。