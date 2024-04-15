港前沿科技能力全球第九　兩年升六位

數字經濟峰會吸引40個國家及地區超過4000人次參與。（大公報） 中評社香港4月15日電／根據聯合國貿易和發展會議發表的2023《全球前沿技術準備度指數》，香港使用人工智能（AI）及物聯網（IoT）等前沿科技能力，從2021年的全球第15位躍升至2023年全球第9位，顯示香港在技術及未來準備度有顯著提升。隨著AI的應用愈趨普及，各科技產品均整合AI技術，開創新的應用領域。第二屆香港國際創科展4月13至16日強勢回歸，匯聚各項新世代智慧解決方案、尖端技術及顛覆性創新科技，是促進區域與跨行業合作的理想平台。



大公報報導，香港科技大學首席副校長兼“香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）”主任郭毅表示，HKGAI立足大灣區，繼續發揮自身優勢，推動本地AI人才培養，同時關注AI技術應用的倫理等問題，努力發揮香港創科界對大灣區的經濟推動作用，不斷增強香港在AI研究和應用領域的影響力。郭毅透露，由HKGAI訓練、香港首個自主研發的基礎大模型已初步完成，該大模型支持中文和英語，將為香港AI發展開辟新里程。



4000人參與數字經濟峰會



已於上周六圓滿結束的數字經濟峰會2024，與香港國際創科展同為國際創科營商周旗艦活動。為期兩日的峰會雲集過百位來自海內外和香港的知名創科界翹楚、業界先驅和商界領袖，從可持續性、連通性和韌性等多元角度，探索尖端科技和創新應用如何重塑城市面貌和現代數字經濟，吸引多達40個國家及地區超過4000人次參與。