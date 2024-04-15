拼“國會”改革　黃國昌將提程序動議須送案

左起，陳昭姿、黃國昌及黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月15日電（記者 鄭羿菲）“立法院”司法法制委員會15日排審“國會”改革相關法案，藍白在野黨力拚今天就送出委員會，但可能遭民進黨全力杯葛。台灣民眾黨“立法院”黨團8席“立委”一早召開記者會表達支持修法。黨團總召黃國昌更宣示，法案今天必須送出委員會，他將提出程序動議，無論是審議到晚上幾點都沒關係，尋求中國國民黨“立委”支持。



黃國昌在記者會結束後，也笑稱，若今天司法委員會上演“武場”杯葛，他會再CALL大家支援。讓一眾白委忍不住笑出聲，並追問“今天會有武場喔？”黃國昌笑著聳肩說，他也不知道，要看民進黨。



中國國民黨籍“立法院”司法法制委員會召委吳宗憲15日排審“國會”改革相關修法草案，包括國情報告、“國會”調查權、藐視“國會”、強化同意權等四大議題，並進行逐條審查。在野黨力拚當天就完成程序送出委員會，而民進黨團總召柯建銘則批評，趕在520就職前通過，“分明違憲，手段太粗糙”，若引發衝突，國民黨團要負責。民進黨杯葛意味濃厚。



台灣民眾黨15日上午召開“跳票民進黨 改革別再擋”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、林憶君、張啟楷、林國成、麥玉珍。



在記者會前，民眾黨團也一再重復播放“總統府”秘書長林佳龍、準“行政院副院長”鄭麗君12年前表態健全“國會”聽證調查權的發言，反駁民進黨團至今反對部分“國會”改革相關修法的言論。

