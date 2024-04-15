美國華盛頓州中學生代表團訪華（圖源：新華社） 中評社北京4月15日電／據人民日報報導，中國之旅最大的收穫是友誼。相信美中青少年建立的友誼將促進兩國人民的相互理解，為兩國人民的廣泛溝通作出貢獻，為美中關係長遠發展注入積極力量。



今年3月，我與華盛頓州林肯中學和斯特拉孔中學24名學生一起，在中國進行了為期11天的參觀交流。這是一次難忘的友誼之旅。走進中國這個有幾千年文明史的國家，是改變這些美國年輕人一生的寶貴經歷。這次旅行內容豐富，加深了我們對中國的認知，林肯中學同中國的友好故事有了新篇章。



作為林肯中學校長，我非常榮幸能夠繼續致力於提升林肯中學與習近平主席、與中國的長期友好關係。1993年，時任福州市委書記習近平到訪塔科馬市並參觀林肯中學。2015年，習近平主席對美國進行國事訪問期間到林肯中學參觀，並邀請林肯中學100名學生到中國做客。2016年，林肯中學百餘名師生訪問中國，那是他們中很多人第一次出國，訪問中國的經歷讓他們大開眼界。



2023年11月，習近平主席在舊金山出席美國友好團體聯合歡迎宴會並發表演講時宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。我現場聆聽了習近平主席的演講，當時就期盼能有機會參與這個交流項目。我的願望很快就實現了，林肯中學成為較早參與該項目的學校之一。非常感謝中方對林肯中學、斯特拉孔中學師生的熱情接待，讓大家有了一次精彩的旅程。



這次中國之旅，讓我們有機會瞭解中國豐富的歷史和文化。我們參觀故宮博物院，驚嘆於這一歷史建築群的莊嚴精美；登上長城，親身體會這一世界文化遺產的巍峨雄渾；同世界冠軍切磋乒乓球技，在武當山向頂級教練學習太極拳；不僅品嘗了地道的中國美食，還學習了中式烹飪。美國學生與中國夥伴一起即興合唱、演奏樂器、現場繪畫，在短短的時間內結下了深厚友誼。在美中建交45周年之際，兩國學生在深圳一起種下45棵寓意“幸福無憂”的無憂樹，發出共創綠色未來之聲，為兩國人民友好注入青春力量。



這次中國之旅最大的收穫是友誼。美國學生與中國夥伴友好互動、深入交流。他們雖然來自不同國家、不同文化背景，但是有共同的愛好、相似的經歷、共通的情感。看到他們互加微信好友，迅速成為朋友，我感到十分欣慰。相信他們會保持聯繫，把這份友誼傳遞下去。只要兩國的年輕人有機會見面互動，他們就能找到共同語言，打破障礙，共同構建面向未來的願景。

