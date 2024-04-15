自製潛艦成本高於日韓？前海軍艦長吐8字

“海鯤號”下水暨命名典禮。（照片：總統府提供資料照） 中評社台北4月15日電／海軍自造潛艦原型艦海鯤號，台船公司於2月27日完成浮船測試作業。民進黨賴清德支持潛艦自造政策態度明確，表示7艘後續艦應一次做好。但海軍日前初估7艘自造量產型潛艦預算竟超過2800億元（新台幣），其造價竟然是日本的3倍多。對此前海軍艦長呂禮詩14日表示，這件事很正常，因為“前線吃緊，後方緊吃”，永遠都是這個樣子。



根據《中時新聞網》報導，呂禮詩14日在政論節目《新聞大白話》中表示，“這件事很正常，因為前線吃緊，後方緊吃，永遠都是這個樣子，我們潛艦的性能不如別人，這的確是”。呂禮詩更拿出《中央社》的新聞來說，“原型艦的性能比現役艦進步10年，我們現役艦下水，劍龍級海龍、海虎下水是1988年跟1989年，先進10年也就是1998、1999年，意思就是還沒進入21世紀，到現在來說已經24年了，還在用上個世紀的潛艦”。



呂禮詩更提到，“他們最會講的，我們有用鋰電，要用鋰電取代。但日本大鯨級，也已經開始用鋰電了，價格沒有暴漲那麼多。韓國的島山安昌浩級，那是韓國真正自己潛艦國造，而且歷史已經長達30年，一直做到現在才敢講潛艦國造”。



呂禮詩最後更說，我們現在就開始講我們潛艦自造，結果一公佈發現，其實所有的零附件都是從國外拿來的。潛艦對台灣重要，未來一共要做8艘，我們需要潛艦，但絕對不是前線吃緊，後方緊吃。