往返套票比單程購買貴？平台定價應公開透明

各地開展“3·15”國際消費者權益日活動（圖源：新華社） 中評社北京4月15日電／據人民日報報導，近日，江蘇宿遷市的高女士計劃和朋友從上海飛往湖南長沙，“本想買往返套票，但始終找不到合適的時間，無奈之下只好分開買單程票。票一出才發現往返套票價格反而比我們買的單程票價格總和更貴。”高女士認為自己遇到大數據“殺熟”，平台針對部分客戶隱藏了優惠價格。



作為高等級會員，搜索同一房型的價格反而比普通會員貴；用更貴的手機打車，容易被高端車型接單；同樣是點外賣，老用戶的配送費比新用戶高……生活中，不少消費者遇到過大數據“殺熟”的情況。近年來，隨著大數據的深入運用，“殺熟”現象在不同行業出現。



“之前一直在同一家店鋪下單購買文具，後來系統就給我推薦該店鋪的商品。”浙江衢州市的張女士反映，一次偶然間打開店鋪頁面仔細比價才發現，系統推薦的文具比店鋪同樣功能的商品貴一倍，而且沒有運費險等優惠。



大數據雖然讓人們的搜索更便捷，但在一定程度上也會限制消費者的選擇。武漢大學法學院教授、中國法學會消費者權益保護法研究會副會長孟勤國表示，當特定推送算法基於內容推薦、網絡結構推薦等要素過濾機制將個性化推薦程度發揮到極致時，也會將消費者推入由算法推送形成的“信息繭房”中，削弱了消費者獲取信息的多元性，間接限制了消費者交易時的自由選擇權利。



儘管國家出台了許多法律來保護消費者權益，但由於大數據“殺熟”行為的隱蔽性和複雜性，監管難度較大。有的企業為了追求利潤最大化，不斷嘗試新的技術手段來規避監管。“例如利用人工智能和機器學習技術對用戶數據進行深度挖掘和分析，以實現更精細化的差別定價。”孟勤國說。



“由於大數據‘殺熟’本身的複雜特性，使消費者舉證的難度較大，以及缺乏系統規制的法律法規，所以整治該現象的難度不小。”西南政法大學經濟法學院教授、中國市場經濟法治研究中心主任胡元聰教授表示，應盡快健全算法相關法律法規，提高算法透明度，規避算法可能帶來的風險。針對大數據“殺熟”行為出台專門的法律法規予以規制。“消費者協會也需要及時跟進消費者權益保護中的新問題，針對算法出台消費者權益保護的新規則，以提升規制強度，強化制度約束。”胡元聰說。

