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江西撫州市一路口發生交通事故致1死5傷
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2024-04-15 11:14:10
（圖源：央視網）
中評社北京4月15日電／據央視網消息，據江西撫州市公安局交通警察支隊，2024年4月14日10時54分，撫州市臨川區金巢大道與青雲峰路交叉路口發生一起四車相撞的道路交通事故，事故造成1人死亡，5人受傷。
事故發生後公安部門迅速組織救治傷員。目前，肇事司機（黃某某，男，51歲）已被控制，事故調查和處置工作正在進行中。
（來源：央視網）
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