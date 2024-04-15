第19屆櫻花二胡音樂會在日本名古屋舉辦

第19屆櫻花二胡音樂會近日在名古屋舉辦，圖為演出現場。（圖源：新華網） 中評社北京4月15日電／據新華網報導，第19屆櫻花二胡音樂會近日在名古屋舉辦。音樂會上，時隔5年再次訪日的南京民族樂團與櫻花二胡音樂會的策劃人張濱及名古屋二胡愛好者一起，共同演奏了《茉莉花》《彩雲追月》《大地之詩》《櫻花》等精彩曲目，贏得現場觀眾的陣陣掌聲。



據悉，中國駐名古屋總領事楊嫻、中日友好會館中方代表理事黃星原、名古屋市副市長鬆雄俊憲、津島市市長日比一昭、日中友好議員聯盟幹事長、眾議院議員近藤昭一、日中友好協會理事長岡崎溫等中日兩國各界代表及當地日本民眾1300餘人前來觀看演出。



楊嫻在致辭中表示，越來越多的日本民眾通過二胡感受到了中國文化的魅力，因二胡與中國結緣，積極投身中日友好事業。總領館願同領區各界一道，傳承弘揚民間友好傳統，廣泛開展人文交流，深化互利合作，促進兩國民眾民心相通，努力把中日友好事業的根基扎得更深、築得更牢。



“二胡兩根線，一根連中國，一根連日本”，張濱對記者說。他的二胡已經走進名古屋、三重縣等日本多地近百家中小學並成為日本孩子的音樂課。二胡成為促進中日兩國小學跨境線上交流，締結友好交流學校的橋梁，在兩國青少年心中埋下了和平友愛的種子。



（來源：新華網）