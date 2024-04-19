蘇美祥答中評：習近平講話揭示兩岸關係邏輯

福建社科院現代台灣研究所所長蘇美祥（中評社資料照） 中評社北京4月19日電（記者 李子寧）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行，這是兩人時隔九年再度會面。就此，福建社科院現代台灣研究所所長蘇美祥在接受中評社記者採訪時表示，習近平總書記強調，要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。這一重要論斷，體現了大歷史觀的本質要求，將台灣問題置於更長遠的歷史距離、更寬廣的歷史視野加以審視，鮮明揭示解決台灣問題、實現國家完全統一的大邏輯大趨勢，為做好新時代對台工作提供了根本遵循和行動指南。



蘇美祥指出，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑，更是最好的營養劑。大歷史觀下，兩岸同胞都是中國人，兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實清清楚楚、歷史經緯明明白白。中華民族5000多年的漫長歷史，輝煌燦爛的中華文明由包括台灣同胞在內的中華兒女共同創造，也是兩岸中國人的共同驕傲與榮光；海峽兩岸不可分割的歷史由兩岸同胞共同書寫。也是在大歷史觀下，海峽兩岸暫時分隔、制度差異以及所面臨的外部干涉，不可能也不會改變兩岸關係發展大勢。從中華民族偉大復興的征程來看，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。中國式現代化新征程前景光明，國家好，民族好，兩岸同胞才會好。在以中國式現代化推進中華民族偉大復興的新征程上，兩岸同胞是中國式現代化成果的享有者、受益者，理當攜手同心，“共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌”。



對於此次習馬二會的意義以及向島內釋放的信號，蘇美祥說，2015年11月7日，兩岸領導人習近平與馬英九在新加坡舉行歷史性會面（即首次“習馬會”），就進一步推進兩岸關係和平發展交換意見。這是1949年以來兩岸領導人的首次會面，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，取得了超出外界預期的豐碩成果，贏得了兩岸各界及國際社會的積極評價，堪稱兩岸關係發展進程中的一個劃時代的重要里程碑，對鞏固與深化兩岸關係和平發展意義重大、影響深遠。時隔九年之後，習馬二會在時空背景發生重大變化的情況下再度登場，這是習近平總書記在黨的二十大之後首次會見台灣同胞並發表重要講話，在兩岸關係發展史上仍然具有重要的歷史意義。

