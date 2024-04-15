國民黨與馬保持距離為選舉？蔣萬安：想太遠

蔣萬安出席市長與里長有約座談會，並受訪。(中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）“習馬二會”日前在北京進行，馬英九基金會執行長蕭旭岑直言中國國民黨對馬並不是很支持。國民黨是否擔心影響2026縣市長選舉？國民黨台北市長蔣萬安15日受訪表示，這想太遠了。他並重申，兩岸關係愈緊張的時候，愈要交流，這是他一直強調的。



蔣萬安今日上午赴台北市信義區行政中心出席“市長與里長有約”座談會，與會的還有國民黨台北市副市長林奕華、國民黨台北市議員秦慧珠、副秘書長游適銘、民政局長陳永德、社會局長姚淑文、體育局長王泓翔、文化局長蔡詩萍、都發局長王玉芬、捷運工程局長鄭德發、公園處長藍舒凢、大地處長池蘭生、信義區張陳冠伶、準青年局長殷瑋、市府副發言人郭音蘭、蔡畹鎣、信義區各里長等。



蔣萬安會前接受媒體聯訪，記者詢問，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山解析習馬二會，未來兩岸走向的關鍵字是“中華民族”，蔣萬安是否認同？另外，蕭旭岑直言國民黨對馬英九保持距離，被認為國民黨擔心影響2026及以後選舉，蔣萬安是否擔心也影響自己的連任之路？



蔣萬安表示，這想太遠了，他一直強調，秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行交流與溝通，尤其在兩岸關係愈緊張時候，愈需要交流。