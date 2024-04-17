朱松嶺答中評：習近平講話提出兩岸戰略構想

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺（中評社資料照） 中評社北京4月17日電（記者 李子寧）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行，這是兩人時隔九年再度會面。就此，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺在接受中評社記者採訪時表示，習總書記是跟對的人講對的話，他的講話深刻闡述了兩岸關係發展和中華民族復興的內在聯繫，提出了促進兩岸和平發展，加強中華民族大團結，共同迎接挑戰的戰略構想，不僅為兩岸關係的未來發展提供了指導思想，也為中華民族新時代的復興指明了方向。同時也對世界傳達了中國政府和中國人民在解決台灣問題上的不懈努力和堅定立場。



朱松嶺表示，習總書記是跟對的人講對的話，因為馬英九先生非常認同中華民族和中華文化，所以在此次會見時習總書記重點論述中華民族，可以說這應該是最容易引起馬英九及隨團學生共鳴的話題，這其中也體現了三點非常深刻的戰略思考。



一是習近平總書記在講話深入全面地論述了中華民族的概念，通過強調中華民族的共同血脈文化歷史，強調兩岸和平及兩岸統一對中華民族復興的重要意義，將有利於兩岸中華民族共同體意識的建立和強化。



二是雖然在民進黨當局所謂“台灣民族”虛假話語的影響下，有部分台灣同胞缺乏對中華民族的認同，但需要看到的是，島內不少同胞對於兩岸同屬中華民族這一點還是認同的，所以習近平總書記在講話中通篇強調中華民族，將有助於獲得更多台灣同胞對中華民族和中華文化的認同，進而有利於推動兩岸關係和平發展、推進兩岸融合發展。這除了是中華民族復興的一個內在要求，也是構建兩岸共同未來的一個基本要求。

