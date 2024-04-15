《金手指》成金像獎大贏家　餘香凝封后

梁朝偉以視像直播發表得獎感言，劉嘉玲則在場代領獎。（香港文匯報） 中評社香港4月15日電／香港文匯報報導，第42屆香港電影金像獎頒獎典禮昨晚假香港文化中心舉行，電影《金手指》攬6獎成為全晚的大贏家。餘香凝憑《白日之下》大熱封后。梁朝偉憑《金手指》第六度榮膺最佳男主角。由於偉仔正身處德國拍戲，由其妻劉嘉玲代領獎。



梁朝偉今次憑《金手指》第6度封影帝，成為在金像獎奪最多次最佳男主角獎的演員。偉仔說：“好開心，因為都好耐冇試過喺金像獎拎過獎，也相隔十幾年。好多謝《金手指》台前幕后嘅團隊，投票嘅朋友。”他再感謝愛妻劉嘉玲：“多謝你嘅鼓勵同支持。”最后偉仔再感謝家人和41年以來支持他的觀眾朋友。



在台上代領獎的嘉玲再補充說：“我知道當大家覺得梁朝偉拎獎，一定會話又係佢拎，應該畀機會其他人，但我喺佢身上覺得佢係值得拎，因為佢係好偉大嘅演員。我相信其他演員會付出100或200分努力去拍攝，但梁朝偉永遠付出1，000分努力去做，佢真係一個好偉大嘅演員。”而偉仔則不斷說：“好嘅演員就得，唔使好偉大嘅演員。”場面搞笑！



餘香凝三度提名金像獎，今年終憑《白日之下》躋身影后，並由鄭秀文頒獎給她。“最佳電影”則由《毒舌大狀》奪得，由日本殿堂級導演是枝裕和頒獎。

