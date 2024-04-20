何慧俐答中評：講話全面論述兩岸與中華民族

天津大學台灣研究所副所長何慧俐（受訪者供圖） 中評社北京4月20日電（記者 李子寧）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行，這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面。對此，天津大學台灣研究所副所長、台籍教師何慧俐在接受中評社記者採訪時，對習總書記深入全面論述兩岸關係和中華民族復興的重要意義進行瞭解讀。



何慧俐說，首先是從文化的角度來看的話，中華文化是中華民族的精神命脈，我們應該要以中華優秀傳統文化作為兩岸之間的一個聯繫，來喚醒兩岸特別是台灣同胞對於中華民族的歸屬感、認同感和榮譽感，這樣我們才能夠自覺地去做中華文化的守護者、傳承者還有弘揚者，也能夠更堅定自己的中華文化自信和加強築牢中華民族的共同體意識。其次是中華文化是兩岸同胞共同的精神家園，也是實現中華民族偉大復興的一個重要支撐，所以衹有兩岸同胞都努力去弘揚中華優秀傳統文化，促進兩岸對於中華民族的文化認同和民族認同，這樣我們才能夠加速推進和實現中華民族偉大復興。



“習總書記在講話裡面提到家這個字非常多次，我覺得他主要是想強調兩岸是一家人的理念”，何慧俐說，這種以“家”為出發點的思考方式，其實是有助於化解兩岸之間的一些分歧和矛盾，可以推動兩岸同胞在相互尊重的基礎上，共同探索怎妥善解決兩岸問題的方法途徑。



何慧俐表示，兩岸同胞都有一個共同的心願，就是維護家園的和平安寧，實現家人之間的和諧相處，而要實現這個心願，就需要兩岸同胞共同來努力，加強交流合作，增強相互之間的包容和信任，共同為中華民族的偉大復興而努力奮鬥。

