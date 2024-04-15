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墨西哥城南部一架直升機墜毀3人死亡
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2024-04-15 12:02:08
中評社北京4月15日電／據新華社報導，墨西哥墨西哥城政府人員確認，一架私人直升機14日下午在墨西哥城南部科約阿坎區墜毀，造成3人死亡。
墨西哥城首都公民安全局負責人巴勃羅·巴斯克斯·卡馬喬在社交媒體發文說，他正在科約阿坎區，已確認事故中有3人喪生，未傷及周邊居民，周圍房屋也未遭破壞。
據當地媒體報導，這架直升機由墨西哥城一家飛行服務公司運營，機上人員為一名飛行員和兩名機組人員。
（來源：新華網）
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