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巴布亞新幾內亞發生6.5級地震
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2024-04-15 12:01:44
中評社北京4月15日電／據新華社報導，莫爾茲比港消息：南太平洋島國巴布亞新幾內亞15日發生6.5級地震。目前暫無人員傷亡和財產損失報告。
據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生於當地時間6時56分（北京時間4時56分），震中位於西新不列顛省金貝東南偏東110公里處，震源深度49公里。
太平洋海嘯預警中心未針對此次地震發布海嘯預警。
巴布亞新幾內亞地處大陸板塊交界處，位於環太平洋火山帶，地震頻發。
（來源：新華網）
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