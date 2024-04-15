七國集團領導人舉行會議協調對伊朗措施

中評社北京4月15日電／據新華社報導，七國集團領導人14日舉行視頻會議，協調對伊朗襲擊以色列的外交回應措施，呼籲各方保持克制並採取行動降低緊張局勢。



這次會議由七國集團輪值主席國意大利總理梅洛尼召集。七國集團領導人在會後發表的聯合聲明中說，七國領導人將繼續努力穩定形勢，避免局勢進一步升級，“我們隨時準備採取新一輪措施，對破壞該地區穩定的新行動作出反應”。



聲明說，與會方強烈譴責伊朗對以色列的襲擊，向以色列及其人民表示支持，並重申對以色列的安全承諾。



七國領導人承諾加強合作以結束加沙危機，其中包括立即實現可持續的停火、釋放被扣押人員，以及向巴勒斯坦人提供更多人道主義援助。



美國政府一名高級官員14日在美國國家安全委員會舉行的媒體吹風會上說，七國集團領導人就如何回應伊朗的襲擊進行了“詳細而有啟發性的”討論，協調一致對伊朗進行制裁是討論的一部分。該官員表示，各方在某些對伊措施上仍存在尚未克服的障礙。



意大利外長塔亞尼說，七國集團外長將於4月17日至19日在意大利卡普裡島舉行會議，討論中東地區局勢。



伊朗伊斯蘭革命衛隊14日凌晨發表聲明，宣布向以色列目標發射了數十枚導彈和無人機，表示此舉是針對以色列1日襲擊伊朗駐敘利亞大使館領事部門等行為。以色列軍方發言人14日則說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中“99%”被攔截。



（來源：新華網）