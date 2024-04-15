美國芝加哥槍擊事件致7歲女孩身亡

中評社北京4月15日電／據新華社消息，據美國媒體14日報導，芝加哥南部一個社區13日晚發生槍擊事件，導致一名7歲女孩死亡，包括3名兒童在內的11人受傷。



芝加哥警方說，槍擊事件發生在當地時間21時18分左右。警方接到報警趕到現場發現多人受傷。一名7歲女孩頭部中槍，送醫後身亡。一名1歲男孩和一名8歲男孩腹部中槍，送醫時情況危急。



當地媒體援引目擊者的話說，當時一輛黑色轎車駛進該地區，一名不明身份的人向人群開槍後逃走。



警方正在對此事件進行調查。



（來源：新華網）