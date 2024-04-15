李四川PO心字回應選新北市？蔣萬安：有禪意

蔣萬安出席市長與里長有約座談會。(中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）2026選戰布局陸續啟動，中國國民黨台北市副市長李四川頻頻被點名可選新北市長，但李四川態度曖昧，昨更在臉書PO出一張在石頭上的“心”字。豈料國民黨台北市長蔣萬安對此事的看法也態度曖昧，蔣15日表示，這是個有禪意及哲理的故事，需要好好咀嚼、玩味。



2026新北市長選戰，檯面下動作頻頻，國民黨在新北市長侯友宜之後，被點名的人選包括李四川、侯屬意的新北市副市長劉和然、“立委”洪孟楷等，民進黨方面有“立委”蘇巧慧、“內政部長”林右昌等，台灣民眾黨則為“立委”黃國昌。



蔣萬安今日上午赴台北市信義區行政中心出席“市長與裡長有約”座談會，與會的還有國民黨台北市副市長林奕華、國民黨台北市議員秦慧珠、副秘書長游適銘、民政局長陳永德、社會局長姚淑文、體育局長王泓翔、文化局長蔡詩萍、都發局長王玉芬、捷運工程局長鄭德發、公園處長藍舒凢、大地處長池蘭生、信義區張陳冠伶、準青年局長殷瑋、市府副發言人郭音蘭、蔡畹鎣、信義區各裡長等。



蔣萬安會前接受媒體聯訪，媒體問，李四川對於頻頻被點名選新北市長，態度始終不明，14日更在臉書PO文說要放下心。



蔣萬安語帶神秘地笑說，李四川有告訴他，臉書PO出的那顆石頭，是超過百年的石頭，其中有個故事，講說有個人去跟佛祖參拜帶了2束花，佛祖沒等此人，就要此人將兩手的花都放下，並直言“你中間的心還沒放下”，這是個有禪意、哲理的故事，他需要好好地咀嚼、玩味思考。

