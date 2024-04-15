莫讓“非升即走”跑偏走樣

中評社北京4月15日電／據工人日報報導，當前，許多高校實行“非升即走”預聘制度，意在激發青年教師創新活力。然而，一些高校設定過高的科研目標，對未完成任務指標的老師不合理地降級轉崗。



“引進的博士研究生來校工作滿5年，如未能晉升副教授（已達副教授任職條件因指標原因未晉升除外），本人需服從學校安排轉到後勤、保衛等服務保障崗位。”近日，某高校一則規定在網上引發熱議。雖然校方回應該規定已於2023年6月作廢，但此事讓公眾再一次關注到高校青年教師（諧稱“青椒”）群體的生存發展狀況。



當前，許多高校引入“非升即走”預聘制度，即與新入職教師約定聘期內須晉升到高一級職稱，未達到要求者不再續聘。這一制度意在建立“能者上、平者讓、庸者下、劣者汰”的用人機制。不少高校通過實施“非升即走”制度，有效地激發了青年教師的工作熱情和創新能力。然而，一些高校設定過高的科研目標，對未完成任務指標的老師不合理地降級轉崗。



未達到要求，不再續聘



“剛收到一份SSCI（全球社會科學領域的重要引文數據庫）期刊的用稿通知，暫時鬆了一口氣。”在北京某市屬高校就職的王琪說，她要同時操作三四篇論文，心裡才踏實。



王琪的論文發表壓力，源自3年前入職時與學校簽訂聘用合同中約定的考核任務——6年發表9篇核心期刊論文。如完不成任務，將面臨被解聘的風險。



當前，我國高校用人制度早已打破編制“鐵飯碗”，越來越多高校實行“非升即走”，促進人才流動、優化教師隊伍結構、激發教師創新活力。據不完全統計，截至2018年底，已有110餘所大學實行以“非升即走”為核心的新型聘任制度。



一般，高校會與新入職教師簽訂“非升即走”的合同，約定聘期和任務量。2023年夏天，從北京某985高校博士畢業的陳東入職某地方985高校。“當時給五六家高校投了簡歷，收到了3個錄用通知，都要求‘非升即走’。”

