我國將建立煤炭產能儲備制度

中評社北京4月15日電／據人民日報報導，國家發展改革委、國家能源局近日印發《關於建立煤炭產能儲備制度的實施意見》，提出到2027年，初步建立煤炭產能儲備制度，有序核准建設一批產能儲備煤礦項目，形成一定規模的可調度產能儲備；到2030年，力爭形成3億噸／年左右的可調度產能儲備。



意見明確，產能儲備煤礦的設計產能，由常規產能和儲備產能兩部分組成。常規產能是指非應急狀態下煤礦正常生產的產能，由企業根據市場情況自主組織生產，不納入國家統一調度範圍。儲備產能是指在常規產能基礎之上預留的規模適度、用於調峰的產能，應急狀態下按國家統一調度與常規產能同步釋放，實現煤礦“向上彈性生產”。



當供需形勢由總體平衡轉向緊張時，國家發展改革委、國家能源局根據煤炭市場供需以及價格是否超出合理區間等情況，對儲備產能實施統一調度，確定儲備產能的應急釋放區域、生產調度規模、供應保障目標等，保障國家能源安全。



建立煤炭產能儲備制度，將按照企業提出申請、地方具體組織、國家統籌確定的原則，以大型現代化露天煤礦和安全保障程度高的井工煤礦為實施重點，在新建和在建煤礦項目中優選一批產能儲備煤礦，積極穩妥組織實施。煤礦儲備產能規模按占煤礦設計產能的比重，劃分為20%、25%、30%三檔。



（來源：人民日報）