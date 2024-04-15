徐巧芯回擊　秀綠民代不堪照片示範如何爆料

徐巧芯。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北4月15日電（記者 俞敦平）15日上午，昨日因大姑洗錢詐騙被收押後，藍委徐巧芯遭到綠營名嘴、網紅和民代群起圍攻，而在出席活動時，崩潰哭倒在傅崐萁懷里。徐今日於“立院”受訪時重整旗鼓，找回過往強大戰力，先是痛批批評她的人含沙射影也沒做功課，還秀出一張新的照片，是之前被她爆料強吻女歌手的民進黨議員新竹市陳建名，和另外一位男子接吻的照片，並嗆聲近日對她多加抨擊的民進黨政策會執行長王義川和民進黨“立委”黃捷，教導他們這才是爆料正確的做法，然後也放話說囂張沒有落魄久，並嗆聲說她手上還有很多資料一定會奉還的。



對於她大姑被收押的問題，徐巧芯回應說，即使在婚姻關係中，許多人的配偶也可能有外遇，她反問綠委王定宇、趙天麟和羅致政出軌，難道意味著他們的配偶應該為此負責嗎。她質疑這種邏輯，並強調她與任何詐騙集團都沒有關聯。她還提到，與她合作的公司是合法的公關公司，並質疑批評者為何不敢公開詐欺公司的名稱，因為這些詐欺公司背後其實都是綠營支持者或民進黨員。徐巧芯表示，這些指控對她和她的家庭造成了誤解和傷害，她感到非常委屈。她坦言自己是一個情感真摯的人，並承認在壓力下哭泣是她的自然反應。她強調，即使面對批評和攻擊，她仍會保持真實自我。



傅崐萁也在受訪時表達了對徐巧芯的支持，他重申所有涉案人員都是民進黨黨員，並對民進黨對徐巧芯的攻擊表示不認同。他強調，政治人物的家庭和親友並不一定與他們的行為有關，並呼籲民進黨對此進行自我反省。他讚揚徐巧芯是一位優秀的“立法委員”，並相信她的清白。