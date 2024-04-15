3月份商品豬銷售均價環比上漲

中評社北京4月15日電／據證券日報報導，生豬市場經過漫長的磨底後，復甦曙光初現。最新數據顯示，上市生豬養殖公司牧原股份、溫氏股份、大北農、金新農等，3月份商品豬銷售均價紛紛實現環比上漲，延續了1月份至2月份的漲勢。



根據中國養豬網數據，4月14日，生豬外三元售價為15.26元／公斤，仍在各大生豬養殖企業的成本線附近。中國消費經濟學會副理事長、北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤對《證券日報》記者表示，預計未來豬肉價格的波動將趨於平滑，生豬養殖產業將逐步進入薄利時代，促使企業加強管理、降低成本、增加科技投入。



去年以來，生豬養殖企業不約而同地將控制成本作為工作重點，經過一年多的“成本大戰”，各方戰果如何？



多家公司降本成效顯著



數據顯示，牧原股份、溫氏股份兩家龍頭企業均在2023年實現了降本。其中，牧原股份2023年全年平均生豬養殖完全成本在15.0元／公斤左右，同比下降0.7元／公斤。牧原股份成本下降主要來源於生產成績的提升，2023年公司生豬平均全程成活率為85%，日增重在800g左右。溫氏股份2023年全年肉豬養殖綜合成本約16.6元／公斤至16.8元／公斤，同比下降約0.3元／斤。



生豬養殖企業的降本進程受到投資者高度關注，而牧原股份和溫氏股份在最近一次接受機構調研時，被問及的第一個問題便是1月份和2月份的降本情況。



就此，牧原股份表示，公司2024年1月份至2月份的生豬養殖平均完全成本為15.8元／公斤，近期疫病造成生豬養殖成績的下降，隨著疫病影響的減弱及費用攤銷的下降，預期公司未來生豬養殖成本會進一步下降。溫氏股份表示，2月份公司肉豬養殖綜合成本約15.6元／公斤，較1月份仍處於下降趨勢。



除頭部企業之外，在成本控制方面較為優秀的企業還有神農集團、京基智農等。京基智農2024年1月份、2月份育肥豬平均生產成本為14.5元／公斤，測算完全成本約15.7元／公斤，較2023年全年約16元／公斤的養殖成本下降。

