新顯微鏡讓細胞內多種分子同時“現形”

中評社北京4月15日電／據科技日報報導，一個細胞內生活著數百萬相互作用的分子，觀察細胞器、蛋白質和其他亞細胞成分需要超分辨率顯微鏡，但科學家目前一次只能看到少數不同分子。美國耶魯大學科學家開發出一種新顯微鏡技術FLASH－PAINT，能夠觀察到無限數量的不同分子，為觀察單個細胞的內部情況提供了全新方法。相關研究論文發表在新一期《細胞》雜誌上。



目前用於可視化細胞內部過程的方法，主要由抗體與單鏈DNA和熒光染料組成的成像探針構成。抗體將探針引導到靶點，在那裡DNA鏈與抗體上的互補DNA鏈“對接”結合。但這一技術的局限性在於，每個目標都需要自己的成像探針，如果想觀察10個不同目標，就需要用10個探針。如果對細胞內約20000多種不同蛋白成像，採用現有技術無法做到。



鑒於此，耶魯大學團隊引入了一種適配器。這種適配器設計靈活，能將任何類型探針與任何類型目標連接起來。新技術成功的關鍵是適配器與目標綁定時間非常短，很容易從一個目標切換到下一個目標。這使FLASH－PAINT的成像速度提高了100倍，且成本遠低於當前超分辨率顯微鏡技術。



研究團隊希望FLASH－PAINT能可視化以前無法訪問的複雜亞細胞過程，幫助臨床醫生學習如何更好地治療癌症等疾病。



（來源：科技日報）