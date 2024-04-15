馬：習對我們遞出橄欖枝 　籲賴清德務實回應

馬英九認為習近平已遞出橄欖枝。期盼賴清德能以民為念，務實回應，如此方是兩岸人民之福 。（馬英九臉書） 中評社台北4月15日／馬英九訪問大陸返台後15日上午在臉書發文表示，要特別感謝習近平與大陸方面的接待，並喊話一個多月後就要宣誓就職的賴清德，能夠遵循“中華民國憲法”，依據“憲法”“一中”架構，確認兩岸不是兩個國家，並保證不走“台獨”道路。馬英九說，習近平已遞出橄欖枝，期賴清德能以民為念，務實回應。



馬英九臉書發文如下：



以色列轟炸伊朗位於敘利亞使館，伊朗首次轟炸以色列本土報復，世界戰火擴大的警報又響起，更讓人覺得，和平與對話是多麼可貴。



我這次訪問大陸十一天，帶著“大九學堂”的20位同學走訪廣東、陝西與北京，祭祀黃帝陵，也看了許多歷史景點和世界頂級的企業。我們的同學告訴我，他們第一次感受中華文明的源遠流長，以及身為炎黃子孫的驕傲，更深刻地體悟，兩岸之間的歷史、文化與情感連結，是政治切不開的。



這次我與習近平先生會面，我告訴他：“雙方要珍視相互的價值與生活方式”、“兩岸如果陷入戰火，將是中華民族不可承受之重”、“兩岸的中國人有足夠的智慧和平處理爭端”。習先生也強調兩岸雖然制度不同，但是只要有共同的民族認同與政治基礎，就可以坐下來化解矛盾，累積互信。



我要特別感謝習近平先生。四月十日，他與王滬寧先生、蔡奇先生親自出面接待我們一行，打破慣例與台灣的青年學子面對面互動，聆聽台灣學生表達想法並答覆，我認為這是對台灣展現最高的誠意與善意。尤其是習先生與同學們溫煦、親切的互動，臨別時送給同學們的贈言“現在青春是用來奮鬥的，未來青春是用來回憶的。”讓我心中著實感動。同學告訴我，習先生好像長輩慈祥又耐心地跟他們分享人生經驗，是他們一輩子最難忘的記憶。

