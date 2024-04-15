個人養老金基金隊伍再擴容

中評社北京4月15日電／據證券日報報導，4月12日晚間，中國證券投資基金業協會發布最新的個人養老金基金名錄和個人養老金基金銷售機構名錄顯示，截至2024年3月29日，個人養老金基金數量達187只，個人養老金基金銷售機構數量為51家，相較於2023年底，新增9只個人養老金基金和1家銷售機構。



受訪機構均表示將持續發力個人養老金業務。其中，公募基金管理人將繼續豐富完善養老業務產品線，進一步實現對不同退休年齡段以及不同風險水平的產品的覆蓋。而銷售機構則表示希望通過“投教＋投顧”相結合的方式，提高養老投資人群的投資體驗。



10家機構管理5只以上產品



個人養老金基金“貨架”持續上新。此次新入圍的產品，涉及7家公募基金管理人旗下的9只基金。其中，南方基金和中歐基金旗下分別有2只新增產品，易方達基金、景順長城基金、大成基金、信達澳亞基金、太平基金旗下均新增1只產品。



從產品類型上看，9只新增的個人養老金基金中，包含5只目標日期基金、4只目標風險基金。



在此次新增的基金管理人中，信達澳亞基金和太平基金各有1只產品入圍。此外，易方達基金、南方基金、中歐基金、景順長城基金、大成基金等5家基金管理人入圍的個人養老金基金產品分別由原來的9只、8只、6只、2只、1只增加至10只、10只、8只、3只、2只。



另從各家基金管理機構旗下產品數量來看，截至2024年3月29日，有10家機構管理的個人養老金基金均在5只以上。其中，華夏基金旗下產品數量最多，為11只；易方達基金和南方基金則均以10只產品緊隨其後；另有廣發基金管理9只產品，匯添富基金、工銀瑞信基金、中歐基金均管理8只產品，華安基金、嘉實基金、銀華基金均管理7只產品。

