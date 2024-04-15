上市公司購買信托產品熱情顯著提升

中評社北京4月15日電／據證券日報報導，近日，百大集團發布公告稱，公司於2023年12月13日至2024年4月9日期間使用閑置自有資金進行委托理財的金額已經達到披露標準，期間，公司認購華能信托、陝國投、外貿信托等多家信托公司產品，認購總金額達到1億元。其中，認購華能信托理財產品自2024年1月12日生效，認購金額達5000萬元，預計年化收益率為5.2%。



認購信托產品是上市公司增厚收益的重要途徑之一，今年以來，上市公司認購信托產品的積極性有所提升。東方財富Choice數據顯示，截至4月14日，今年以來上市公司對信托產品的認購筆數和規模均較去年同期上升。



認購積極性提升



數據顯示，截至4月14日，今年共有21家上市公司發布了認購信托產品的相關公告。根據這些公告，21家上市公司期內共認購信托產品52筆，認購總金額達20.99億元。同比來看，今年A股上市公司對信托產品的認購筆數和規模分別較去年同期上漲36.84%和51.55%。



具體來看，今年以來，迪阿股份、網宿科技及岩山科技累計認購信托產品金額均超2億元，分別為2.46億元、2.5億元及7.5億元。其中，迪阿股份認購粵財信托廣粵尊享5號集合資金信托計劃，認購金額為1.9億元，單筆認購金額最大。



從預計年化收益率來看，上述涉及的信托產品預計年化收益率多在3%至5%之間，平均值為3.7%。而在去年同期，還有預計年化收益率達6%以上的產品。



對此，南開大學金融發展研究院院長田利輝向《證券日報》記者表示，在預計年化收益率下降的情況下，今年認購信托產品的上市公司數量和平均認購金額同比增加，顯示出上市公司的資金管理策略調整、風險偏好降低等。隨著市場環境的變化，上市公司更加注重資金的安全性。

