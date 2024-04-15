期貨公司綜合盈利能力受考驗

中評社北京4月15日電／據證券日報報導，年報季裡，期貨業的上市公司比較低調。在A股，目前有4家期貨公司上市，分別是南華期貨、永安期貨、瑞達期貨和弘業期貨。2023年，國內外諸多周期性、突發性因素擾動全球大宗商品和金融市場，期貨業壓力增大，期貨公司綜合盈利能力受到考驗。



把握行業改革機遇



根據中國期貨業協會數據，2023年度我國期貨市場成交量為85.01億手，較上年增長25.60%；成交金額568.51萬億元，較上年增長6.28%，創歷史新高。2023年期貨市場品種註冊制全面落地，品種創新加速推進。全年累計上市期貨、期權新品種21個，已上市品種數達到131個。但受內外原因影響，期貨公司存在經紀業務收入下滑，資產管理業務、基金銷售業務受底層資產行情影響業績表現乏力等情況，整體呈現“增產不增收”的特點。



我國期貨公司大致可分為三類：第一類是傳統期貨公司，此類期貨公司一般地域性較強，在其主要經營省市市場占有率較高。第二類是大型現貨機構下屬期貨公司。第三類為券商系期貨公司。2023年度，全國期貨公司母公司口徑營業收入400.90億元，較上年下降0.17%。僅以營收對比，中信證券2023年全年實現營業收入600.68億元，全國期貨公司加起來，也抵不上一個中信證券。



再具體看期貨公司的分項指標：2023年度，全國期貨公司手續費收入234.65億元，較上年下降4.85%；營業利潤130.36億元，較上年下降7.75%；淨利潤99.03億元，較上年下降9.88%。我國期貨公司主要經營範圍以商品期貨和金融期貨經紀業務為主，同時逐步擴展到期貨投資咨詢、資產管理、風險管理、財富管理等新領域。總體而言，新興業務所占份額和市場成熟度均處於偏低水平。



外部環境越不確定，期貨市場越能發揮“避風港”作用。全球主要大宗商品價格持續波動，進一步催生了產業客戶的避險需求。2023年共有1311家A股上市公司發布了套期保值相關公告，較上年增長了15.70%。期貨市場有望保持資金流入的態勢。



隨著對外開放步伐加快，境外合格投資者不斷參與，商業銀行、保險機構等金融機構參與期貨市場的限制放寬，以及公募商品ETF基金上市數量增加，期貨市場的投資者結構進一步優化。

