秦慧珠：馬英九與國民黨路線分歧應充分溝通

藍議員秦慧珠出席台北市長蔣萬安與信義區里長有約座談會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月15日電（記者 張穎齊）“習馬二會”日前在北京舉行，馬英九基金會執行長蕭旭岑直言中國國民黨對馬英九訪陸並不是很支持，質疑黨有權力考量，或已被民進黨打怕。國民黨台北市議員秦慧珠15日向中評社表示，馬英九傾向“中華民國憲法”的兩岸統一派，與國民黨大部分的青壯派、本土派主張的維持現狀派、“中華民國”獨立派有所不同。因馬的輩分高，黨中央也不好意思要求馬本人說明，因此馬英九基金會或蕭旭岑應與國民黨彼此充分溝通。



秦慧珠今日赴台北市信義區行政中心出席國民黨台北市長蔣萬安與信義區裡長有約座談會，會後接受中評社訪問。



秦慧珠表示，馬英九與國民黨出現路線歧異，是很大的問題，但其實馬英九從國民黨2014、2016大敗後，這幾年來與國民黨也一直是有一定的距離，其中因素非常多，特別是在兩岸關係論述上，馬英九的講法與國民黨前主席江啟臣、吳敦義以及本土派有所不同，馬英九比較屬於“中華民國憲法”的兩岸統一派，但如今國民黨絕大部分屬於兩岸維持現狀派、甚至有一點點像民進黨的獨立派，不過國民黨對“中華民國”是“主權獨立國家”，與大陸互不隸屬”，只是沒明講。



秦慧珠說，國民黨的青壯派、本土派並不主張兩岸統一，其實現在要兩岸統一、一國兩制，大家都不會贊成，目前衹有馬英九及一部份的國民黨年長者是偏向“統派”，可是其他有些中壯派、本土派甚至有點“中華民國獨立派”，雙方產生很大分歧。



秦慧珠指出，國民黨員及支持者的光譜里，有存在急統、緩統、永久維持現狀、維持現狀又偏向獨立等，依照台灣目前的主流民意來看，統派仍是極少數，因此為了要贏、為了選票，大多數民意是傾向中間維持現狀、甚至有點“中華民國”獨立，也因此馬此次訪陸，國民黨大部分的黨公職人員雖樂觀其成、不阻止，不過沒人會熱烈附和，保持沉默。

