全國高校同上一堂國家安全教育課

中評社北京4月15日電／據光明日報報導，在第九個全民國家安全教育日到來之際，4月14日下午3點，教育部組織的“千萬高校學生同上一堂國家安全教育課”通過多個線上平台播出。國家安全領域專家學者為廣大青年學子帶來了一場生動翔實的“雲端”國家安全教育大課。



“千萬高校學生同上一堂國家安全教育課”由中國大學生在線、全國高校思想政治工作網、微言教育面向全國高校學生直播推出。北京師範大學教授汪明、上海財經大學金融學院教授曹嘯、國防科技大學軍政基礎教育學院副教授趙雲分別從總體國家安全觀的概念和內涵、金融安全、軍事安全等角度，給“雲上”觀眾帶來了精彩講解。



“墨子號”成功發射同維護國家安全有何關係？矽穀銀行破產給維護金融安全帶來什麼啟示？一般民眾應當瞭解和注意哪些與軍事禁區保護相關的法律常識？在70分鐘的“大課堂”裡，專家們從總體國家安全觀出發，緊扣國內外形勢、立足學生視角，用真實生動的案例引導高校學生深刻感受10年來國家安全工作取得的巨大成就，讓關心國家安全、維護國家安全成為高校師生的思想共識和行動自覺。



南開大學組織學生通過黨團支部集中收看、學生自主收看等方式學習了課程內容。該校周恩來政府管理學院國家安全學碩士研究生付昱說：“國家安全與每個人的生活息息相關，是我國各項事業興旺發達、長治久安的有力保證。作為國家安全學專業的學生，我們將在認真學習貫徹總體國家安全觀的同時，積極圍繞國家安全發展的重大需求、重大理論和實踐問題進行探索研究，為國家安全事業發展貢獻力量。”



“通過觀看公開課，我理解了作為新時代的大學生，應更加深刻感悟黨和國家堅持維護人民安全、國家安全的堅定信念，不斷增強國家安全意識，自覺學習國家安全相關的法律知識，履行維護國家安全的基本義務，強化組織觀念和憂患意識，積極踐行總體國家安全觀，時刻將國家利益擺在首位。”北京師範大學體育與運動學院2020級本科生陳勝浩說。

