機器人企業撤回IPO申請頻現

中評社北京4月15日電／據中國證券報報導，今年以來，機器人產業鏈多家公司主動撤回發行上市申請。從問詢情況看，“毛利率波動”“業績達成真實性”“內部控制是否規範”等成為交易所關注的重點方向，部分公司在未進行回復的情況下宣告IPO終止。



業內人士表示，伴隨下游應用領域需求增加，機器人行業發展進入快車道。相關企業紛紛謀求上市，以獲取更大的市場空間。但是，一些企業僅涉及技術門檻不高的組裝業務，沒有掌握伺服電機、減速器、控制器等核心零部件技術，很難進入高端供應鏈，在激烈的行業競爭中只能“以價換量”。



機器人產業加速發展



近年來，隨著人工智能加速發展，大模型技術不斷突破，機器人不斷賦能製造業等行業自動化、智能化轉型。“供給端和需求端雙向發力，共同推動機器人產業化發展。”長期跟蹤智能製造領域的分析人士告訴中國證券報記者。



在此背景下，機器人公司紛紛將目光投向資本市場，以謀求更大成長空間。從細分領域看，選擇衝刺上市的公司涵蓋工業機器人、服務機器人等領域，涉及科創板、創業板等資本市場板塊。如機器視覺與移動機器人龍頭海康機器計劃募資60億元、協作機器人國內龍頭節卡股份擬募資7.5億元（目前均因財報更新中止）。



不過，今年以來陸續有公司選擇終止IPO，包括零部件領域的科峰智能、盛安傳動以及清潔機器人公司望圓科技等。



去年3月初，計劃在深交所主板上市的望圓科技獲受理（從核准制平移至註冊制）。然而，時隔一年後，公司申請撤回發行上市申請文件，深交所根據相關規定決定終止對其首次公開發行股票並在主板上市的審核。值得注意的是，針對彼時深交所對其發出的首輪審核問詢，公司直至今年3月終止IPO時也未進行回復。

