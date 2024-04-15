擴大新能源汽車產業優勢

中評社北京4月15日電／據經濟日報報導，今年《政府工作報告》提出，鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢。當前，我國新能源汽車產業在高速增長過程中，逐步積累起一些明顯優勢。



一是要素基礎優勢。不論是汽車硬件工程師還是軟件工程師的人數，我國已遠超美德日韓等國，培育起世界上最大的新能源汽車產業人才池。從資本要素來看，經過持續多年高投資積累，我國形成了世界上最大的汽車生產基地，生產設備和技術條件位居世界前列。從數據要素來看，在新能源汽車保有量井噴式增長的支撐下，每天產生海量的數據資料，進而對新品設計和技術迭代形成驅動。



二是產能規模優勢。汽車產業具有典型的“規模經濟”特徵。規模越大，越能夠攤平固定成本，同時也更有實力進行研發投入。我國新能源汽車產能規模連續多年居世界第一位，2023年產量達到958.7萬輛，占全球比重超過60%。除滿足國內市場需求外，產能規模優勢也為新能源汽車走出國門、開拓海外市場奠定了基礎。



三是產業體系優勢。目前，我國已經形成了較為完備的新能源汽車產業配套體系。這一體系既包括傳統的車身、底盤及汽車零部件生產供應網絡，也包括新興的電池、電控、電驅動系統以及電子產品和軟件的供應體系，使我國成為全球新能源汽車產業鏈供應鏈網絡中居於重要地位的樞紐性節點。



四是快速迭代優勢。近年來，我國新能源汽車領域的技術創業和商業模式創新非常活躍，展現出極強的適應用戶需求和開發新功能的能力，新車型推出的頻率之高、速度之快，不論是橫向相比還是縱向相比，都可圈可點。儘管也有一些新車型進入市場不久後便宣告失敗，但從總體來看，這種小步快跑、快速迭代的商業模式，已成為當前階段中國新能源汽車產業的一種獨特優勢。



與此同時，我國新能源汽車產業發展也面臨一些挑戰。例如，車用芯片、基礎軟件等關鍵核心技術存在薄弱環節，亟待科技攻關，動力電池的穩定性和續航能力仍需提升；又如，相較於國際老牌車企而言，我國新能源車企的品牌影響力和知名度有待提高，新能源車企國際化經營和全球配置資源的經驗較為缺乏。有鑒於此，應加快補短板、鍛長板，持續鞏固我國新能源汽車產業的發展優勢，增強全球競爭力。



加強關鍵技術研發。電池、電控、電驅動三大系統是電動新能源汽車技術競爭的關鍵，是硬實力的集中體現。尤其是在車用動力電池和電控系統領域，國內外技術競爭頗為激烈。我國車企應當持續加大研發投入，在基礎研究、技術創新、產業推廣等各個環節鞏固優勢，形成引領力。

