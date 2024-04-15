教育部大幅度調整高職專業

中評社北京4月15日電／據中國青年報報導，近日，教育部公布了2024年高等職業教育專科專業設置備案和審批相關工作結果。2024年擬招生專業點共66870個，與2023年度相比，新增專業點6068個，撤銷專業點5052個。



教育部共受理2024年擬新設國家控制布點專業申請178個，經多行業主管部門會同審核，同意設置專業點75個，不同意設置專業點103個。



此次高等職業教育專科專業設置備案工作對專業布點進行了較大的調整優化，幅度是自2021年新版《職業教育專業目錄》發布以來最大的一年。



記者通過梳理後發現，在“加法”方面，主要是增加了一些與當前社會發展需求緊密相關的專業。除在先進製造業、現代農業、民生緊缺領域做“加法”外，還支持增設了現代物流管理、道路運輸管理等生產性服務業相關專業點376個；支持增設文物修復與保護、民族傳統技藝等傳統文化和藝術領域相關專業點506個。2024年，還有481所高職院校設置了農業物聯網、高鐵供電、中亞貿易、足球運動訓練、川劇表演等2281個專業方向。



而做“減法”的部分，則是對供給相對過剩的大數據與會計、現代文秘、電子商務、旅遊管理、市場營銷、計算機應用、空中乘務等68個專業，撤銷布點2635個。



補齊民生緊缺的人才供給



近年來，教育部不斷加大高等職業教育專業設置調整優化工作力度，引導和支持高等職業教育專科專業設置服務國家重大戰略、區域重點產業和特色產業、民生緊缺需求。



此次的“加法”中，增設了智慧健康養老管理、現代家政服務與管理、嬰幼兒托育服務與管理等民生緊缺專業點806個。這些新增專業的設置，反映了當前社會對相關領域的迫切需求，還具有一定的創新性和前瞻性。

