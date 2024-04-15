習近平同蘇里南總統單多吉會談

4月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的蘇裡南總統單多吉舉行會談。這是會談前，習近平和夫人彭麗媛同單多吉和夫人梅莉薩合影。（來源：新華社） 中評社北京4月15日電／據新華社報導，4月12日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的蘇里南總統單多吉舉行會談。



習近平指出，中蘇友誼源遠流長、歷久彌堅。蘇里南是第一批同新中國建交、同中國建立戰略夥伴關係以及同中國簽署共建“一帶一路”合作規劃的加勒比國家之一。兩國始終相互尊重、平等相待，成為南南合作的典範。中方願同蘇方一道努力，進一步鞏固政治互信，加強經貿合作，擴大人文交流，密切國際協作，推動構建更加緊密的中蘇戰略合作夥伴關係，更好造福兩國人民。



習近平強調，中方高度讚賞蘇方始終堅定對華友好，在涉及中國核心利益和重大關切問題上堅定支持中方。中方也堅定支持蘇方維護國家主權獨立、自主選擇符合本國國情的發展道路。中方願同蘇方繼續相互理解、相互支持，保持高層交往，密切各部門、立法機構、政黨間友好交往，加強治國理政經驗交流。中方歡迎更多蘇里南優質特色產品進入中國市場，願同蘇方深化共建“一帶一路”合作，加強發展戰略對接，拓展貿易、投資、農業、能源、礦業、基礎設施建設、數字經濟等領域合作，給兩國人民帶來更多實實在在的福祉。蘇里南是加勒比地區華僑華人最多的國家之一，也是西半球首個把中國春節作為法定假日的國家。雙方要繼續鼓勵人文交流，便利人員往來，共同建設好孔子學院。加強地方合作，不斷豐富兩國交流合作內涵。中方願同蘇里南等發展中國家一道，加強多邊協調和團結合作，維護共同利益，實現共同發展，推動構建人類命運共同體。中方重視發展同加勒比國家關係，支持加勒比國家謀求繁榮發展、增進民眾福祉，願繼續為地區國家經濟社會發展提供力所能及的幫助。



單多吉表示，蘇中友好交往歷史悠久。蘇里南華人群體為蘇國家建設作出了重要貢獻。蘇中建交48年來，蘇方始終堅定恪守一個中國原則，將繼續堅定不移支持中國實現國家統一。中國為蘇里南抗擊新冠疫情和經濟社會發展提供寶貴幫助，兩國農業、衛生、基礎設施等領域合作取得豐碩成果，這些都體現了兩國的高度政治互信和深厚兄弟情誼，極大助力了蘇里南經濟發展和民生改善，樹立了南南合作的典範。習近平主席提出共建“一帶一路”和全球發展倡議等重要全球倡議，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，對維護多邊主義、促進世界和平與可持續發展意義重大，蘇方予以支持，願同中方加強協作，共同推動構建人類命運共同體。期待以此訪為契機，進一步加強兩國政黨交流，拓展經貿投資、綠色發展、應對氣候變化等領域合作，進一步深化蘇中戰略合作夥伴關係。蘇方願為推動加勒比國家同中國關係發展作出積極努力。

