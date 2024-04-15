新北綠黨部主委改選　蘇巧慧率先登記參選

綠委蘇巧慧在黨公職人員陪同下，登記參選民進黨新北市黨部主委。（照片：蘇巧慧辦公室提供） 中評社台北4月15日電／民進黨新北市黨部主委選舉今日起開放登記，民進黨“立委”蘇巧慧上午在蘇系、新潮流系多位議員、“立委”、前綠委、黨公職陪同下前往登記。她說，這不是派系角力、權力位置的競逐，她當主委是希望當“桶箍”，把大家團結一起，讓更多人願意認同民進黨。



據台媒報導，民進黨“正國會”前“立委”余天及前“行政院長”蘇貞昌的女兒、蘇系“立委”蘇巧慧都將角逐新北市黨部主委。



蘇巧慧辦公室發布新聞稿指出，民進黨黨職選舉將於5月26日進行黨部主委與黨員代表改選，並於4月15日起至19日開始領表登記，“立法委員”蘇巧慧今日獲得黨內同志跨世代力挺，由同為新北市“立委”的吳秉叡、張宏陸，以及多位新北市議員陪同前往新北市黨部領表登記，率先爭取新北市黨部主委一職。



蘇巧慧表示，賴清德主席當選以來，不斷強調黨務年輕化、加強網路社群媒體的溝通，爭取更多人民的支持，而她與她的團隊，不但有社群行銷能力，也與跨黨派的“立委”、議員友好，擔任“立委”以來也廣獲民間社團和產業界的支持。



蘇巧慧指出，2026年九合一選戰，對賴清德的新政局無比重要，新北要贏2026，就要有革新黨務的人選和決心，她相信自己是民進黨新北黨部主委最好的人選。

