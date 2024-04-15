誰有權任命民主基金會執行長？官員不表態

田中光（左）與民主基金會代理執行長廖達琪答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）民主基金會日前順利產生董事長，由“立法院長”韓國瑜出任，但是接下來還有執行長的角力。中國國民黨“立委”王鴻薇今日質詢提問到底執行長任命，應該要按照章程還是按照前例？“外交部次長”田中光表示，以往例子就按照前例，如果有章程就按照章程，可以按照這兩種方式。過去民主基金會都很順利產生執行長，要按照章程或是前例都可以。



王鴻薇追問是否章程應該優於前例？田中光則說，這個要依照組織文化與傳統，我們要尊重。



田中光的回應並未給出答案。“外交部長”吳釗燮因為有接待外賓的行程，今天提前離開委員會，由政務次長田中光代為答詢。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮報告“我國”國際合作發展具體成效暨未來目標”，並備質詢。



台灣民主基金會日前召開董事會，會中董事共同推舉“立法院長”韓國瑜擔任新任董事長，而原任基金會執行長黃玉霖已在日前提出辭呈，韓國瑜指派的新任執行長、政大教授盧業中擬於6月17日上任，但仍有變數，很可能董事會不會通過。



王鴻薇質詢提到，執行長部分，我們民主基金會章程非常清楚，執行長由董事長任命，“外交部長”吳釗燮私下有談到，董事長產生之後，執行長要尊重董事長，次長你瞭解規定嗎？田中光說，這個問題由廖達琪回答可能比較清楚，民主基金會是是獨立機關，“外交部”沒有直接涉入，裡面任命都是經過董事會投票決定。



民主基金會代理執行長廖達琪答覆，依照章程6月16日是這一屆董監事任期截止日，下屆董事會是6月16日之後召開。但是有兩席董事是行政方，一位是“總統府”秘書長，一位是“外交部長”，要等520之後確定。6月17日之後，才會由董事長提名執行長人選，要看董事長召開會議時間而定。5月20日之前不會召開董事會。



王鴻薇則說，吳釗燮因為要離開“外交部長”，傳出不想要糾纏，認為董事長決定執行長，但內定“外交部長”是林佳龍未來有一席董事，而原執行長黃玉霖是林佳龍人馬，可能還是會有角力，520之後還是無法確定執行長嗎？



廖達琪說，“我很抱歉，我是代理執行長”，“我們雖然是獨立機關，但是“外交部”全部出資，我們人事問題無權置喙”。

