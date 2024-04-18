陳星答中評：台灣問題必隨民族復興而解決

北京聯合大學台灣研究院教授陳星（中評社資料照） 中評社北京4月18日電（記者 李子寧）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行。北京聯合大學台灣研究院教授陳星就此接受中評社記者採訪時表示，實現國家的富強，提升兩岸人民的福祉，促進海峽兩岸的共同繁榮，在中華民族偉大復興的進程中解決台灣問題，是民族復興的必然要求，也是應有之義。



陳星表示，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨民族復興而解決。中國的領土主權完整不容分割，台灣是中國神聖不可分割的一部分。兩岸的歷史早已表明，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉系於民族復興。民族復興是全體中華兒女的共同意志，是全體中國人的共同心願。所以此次習總書記在會見中全面深入地論述了兩岸關係與中華民族復興重要意義。



對於此行所釋放的信號，陳星分析，民進黨當局阻撓兩岸正常交流交往，給兩岸關係帶來了消極的負面影響，加劇了兩岸關係的緊張局勢。在這種情況下，大陸再一次表明態度，會盡最大努力推動和平統一，會積極促進兩岸溝通交流，緩和台海局勢，維護台海和平。大陸一貫堅持，在一個中國前提下，什麼都可以談。也就是說，台灣政治人物不管說過什麼做過什麼，只要明確承認體現承認一個中國原則的“九二共識”，兩岸對話與談判就可以恢復，而且什麼問題都可以談。



談到應該如何理解講話中的四個“堅定”，陳星表示，大陸與台灣是兩岸人民的共同家園，兩岸人民自古以來就是榮辱與共的共同體，這一共同體的繁榮需要兩岸人民共同維護，兩岸人民的共同福祉需要兩岸人民共同創造。加強共同體意識是實現中華民族偉大復興的重要前提，也是民族復興大業的必然要求。“四個堅定”描繪了中華民族偉大復興的宏偉藍圖，也指明了中華民族走向復興的路徑，更寄托了兩岸人民加強民族意識、共同開創美好生活的期許。

