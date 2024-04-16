李家成答中評：選舉真實展現韓國民心向背

（韓聯社圖片） 中評社香港4月15日電（記者 郭至君）4月10日，韓國第22屆國會議員選舉落下帷幕。在國會300個議席中，最大在野黨共同民主黨及其衛星黨贏得175席，擴大了其國會第一大黨的優勢，創造了“朝小野大”差距最大的歷史記錄。對此，遼寧大學國際經濟政治學院副教授李家成接受中評社記者採訪表示，這次韓國國會議員選舉可以說是韓國選民對現政府和執政黨的一次審判，真實地展現了韓國國民的民心向背。在野黨大勝，執政黨慘敗的狀況，能看出韓國選民對現政府過去兩年執政表現的不滿。



李家成說，“這次選戰的首要議題就是經濟、民生和物價。過去兩年，可以看到韓國現政府在這方面做得很差，尤其是物價漲幅非常快，超過了收入漲幅，導致老百姓實際可支配收入減少。韓國之前是躋身發達國家，但國民生活幸福指數卻在下降，目前是一種國富民窮的狀態，所以老百姓對民生非常關注，而現政府沒有平抑物價，沒有給老百姓帶來實際好處。尤其是尹錫悅在競選期間鬧出一個‘大葱價格風波’，更加激化民憤，所以這次的投票率也是創了新高，可以看出國民希望通過投票來表達對現政府和執政黨的不滿。”



另一方面，李家成說，朝野兩大黨的拉票造勢也是開展得很火熱。執政黨黨首韓東勛，還有在野黨黨首李在明的行程安排都是非常緊凑的，從早到晚為各自的各個候選人去站台，積極發聲造勢，使出了渾身解數，也刺激起很多韓國選民去投票，所以這次投票率達到67%，創下近32年以來之最。

