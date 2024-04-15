藍委問繼續抗中？ 吳釗燮：不需要貼標籤

吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月15日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”賴士葆上午質詢提及，外交最高戰略是“親美、友日”，“和中”要不要？“外交部長”吳釗燮答覆，我們以國家整體利益來衡量外交政策，你要繼續“抗中”嗎？還是不太一樣？吳釗燮則說，“委員不需要用這種標籤貼在我頭上”，他在“外交部長”工作一天，就是要為台灣利益做到最後一天。



賴士葆質詢問到，如果大陸去開放陸客團客來台，我們6月赴陸禁團令要不要解禁？吳釗燮回應說，那不是“外交部”的工作。賴則說，你要接“國安會秘書長”？吳表示，他現在還是“外交部長”身份，會做到最後一天。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮報告“我國”國際合作發展具體成效暨未來目標”，並備質詢。



賴士葆質詢提及，要先恭喜你嗎？“國安會秘書長”之後來當“外交部長”現在又回去秘書長，民進黨執政離不開你，你是十項全能嗎？吳釗燮三度說沒有評論。



賴士葆說你任內斷交8個邦交國國，那實質的CPTPP、ICAO（國際民航組織）、WHO都國際組織通通無法參與，今年有機會參加世界衛生大會（WHA）。吳釗燮表示，WHA我們會盡量努力，持續努力爭取國際對我們支持。

